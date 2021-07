Lorenzo diventa assassino a 50 anni: dopo i sorrisi, di notte, uccide il padre (Di venerdì 16 luglio 2021) Lorenzo Prandi, 50 anni, ha ucciso a coltellate il padre Mario, di 75, al culmine di una violenta lite scoppiata nella casa in cui i due convivevano. Terribile episodio di violenza in famiglia a Ostiglia, in provincia di Mantova, dove nella tarda serata di mercoledì 14 luglio un uomo di 75 anni, Mario Prandi, pensionato, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 luglio 2021)Prandi, 50, ha ucciso a coltellate ilMario, di 75, al culmine di una violenta lite scoppiata nella casa in cui i due convivevano. Terribile episodio di violenza in famiglia a Ostiglia, in provincia di Mantova, dove nella tarda serata di mercoledì 14 luglio un uomo di 75, Mario Prandi, pensionato, L'articolo proviene da Leggilo.org.

