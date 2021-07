L’Inghilterra ha messo le mani sul top player della Roma (Di venerdì 16 luglio 2021) In Inghilterra piace Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è il desiderio del mercato: clausola da 26 milioni di euro. La nuova Roma di José Mourinho sta per nascere. Il club giallorosso, dopo la presentazione dell’allenatore portoghese, è già al lavoro per preparare la prossima stagione calcistica. La sfida per lo Special One è di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) In Inghilterra piace Lorenzo Pellegrini. Il centrocampistaè il desiderio del mercato: clausola da 26 milioni di euro. La nuovadi José Mourinho sta per nascere. Il club giallorosso, dopo la presentazione dell’allenatore portoghese, è già al lavoro per preparare la prossima stagione calcistica. La sfida per lo Special One è di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

deepinmy_bones : Grazie azzurri….. in Inghilterra…… quando Mercedes aveva messo gli sticker ‘its coming home’ vicino allo stemma Fer… - RominaGiovanno1 : RT @gustinicchi: In questo caso, l'IFA ha messo a confronto la mortalità dei primi sei mesi del 2021 in Inghilterra e Galles con la media d… - Elisa34012803 : RT @gustinicchi: In questo caso, l'IFA ha messo a confronto la mortalità dei primi sei mesi del 2021 in Inghilterra e Galles con la media d… - marcoranieri72 : RT @gustinicchi: In questo caso, l'IFA ha messo a confronto la mortalità dei primi sei mesi del 2021 in Inghilterra e Galles con la media d… - gustinicchi : In questo caso, l'IFA ha messo a confronto la mortalità dei primi sei mesi del 2021 in Inghilterra e Galles con la… -