L’assalto dei no-vax anche sulla morte di De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) L’annuncio è stato dato appena un’ora fa ma non è certo questo che vieta ai no-vax e ai complottisti di lanciarsi in ipotesi di correlazione tra la morte di De Rienzo e vaccino. La sola cosa nota è che l’attore 44enne sia deceduto a causa di un infarto. L’agenzia AdnKronos titola: «Roma: attore Libero De Rienzo trovato senza vita in casa, sul corpo non ci sono segni di violenza». Della morte di De Rienzo, finora, è noto che è stato trovato privo di vita nella sua casa nel quartiere Aurelio a Roma attorno alle 21 di ieri. A ritrovare il corpo dopo aver ricevuto la segnalazione di un amico sono stati i ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 luglio 2021) L’annuncio è stato dato appena un’ora fa ma non è certo questo che vieta ai no-vax e ai complottisti di lanciarsi in ipotesi di correlazione tra ladi Dee vaccino. La sola cosa nota è che l’attore 44enne sia deceduto a causa di un infarto. L’agenzia AdnKronos titola: «Roma: attore Libero Detrovato senza vita in casa, sul corpo non ci sono segni di violenza». Delladi De, finora, è noto che è stato trovato privo di vita nella sua casa nel quartiere Aurelio a Roma attorno alle 21 di ieri. A ritrovare il corpo dopo aver ricevuto la segnalazione di un amico sono stati i ...

