Hamilton batte Verstappen: partirà davanti in sprint race Silverstone (Di venerdì 16 luglio 2021) La Formula 1 fa tappa in Gran Bretagna per il decimo appuntamento del Mondiale, sul tracciato di Silverstone, e i protagonisti della prima giornata sono proprio gli inglesi. Il nuovo formato, che prevede una sprint race dopo le qualifiche ma prima del Gran Premio, premia Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si nasconde nelle libere e nel Q1, poi emerge alla distanza e piazza la sua vettura davanti a tutti. Il pubblico britannico esplode in un boato ed Hamilton esulta come se avesse fatto un gol. “Senza i tifosi non avrei mai ottenuto questo primo posto, mi hanno dato una grande ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) La Formula 1 fa tappa in Gran Bretagna per il decimo appuntamento del Mondiale, sul tracciato di, e i protagonisti della prima giornata sono proprio gli inglesi. Il nuovo formato, che prevede unadopo le qualifiche ma prima del Gran Premio, premia Lewis. Il britannico della Mercedes si nasconde nelle libere e nel Q1, poi emerge alla distanza e piazza la sua vetturaa tutti. Il pubblico britannico esplode in un boato edesulta come se avesse fatto un gol. “Senza i tifosi non avrei mai ottenuto questo primo posto, mi hanno dato una grande ...

