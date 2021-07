Gigio Donnarumma, il tatuaggio dopo la finale: per sempre sulla pelle (Di venerdì 16 luglio 2021) Gigio Donnarumma, a pochi giorni dalla finale di Euro2020, ha compiuto un gesto d’amore nei confronti della Nazionale. Ecco cosa ha fatto. Non solo miglior giocatore di Euro2020 secondo la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021), a pochi giorni dalladi Euro2020, ha compiuto un gesto d’amore nei confronti della Nazionale. Ecco cosa ha fatto. Non solo miglior giocatore di Euro2020 secondo la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

UEFAcom_it : 'Ho dovuto rimettere la testa a posto e pararne un altro...' Gigio Donnarumma ?????? #EURO2020 #ITA | @Vivo_Azzurro - ZZiliani : Non so se ci avete fatto casa: parato anche l’ultimo, ha esultato così. Miglior portiere del mondo (non per corto m… - CB_Ignoranza : Sei il portiere più forte al mondo, grazie Gigio. L'Europeo è tuo ???????? #Donnarumma #Italia #Euro2020 #Nazionale… - RadioFebbrea90 : News #Milan - #Caressa a bomba: 'Altro che #Gigio, lo scudetto è possibile' - waitingvhaz : RT @bradleysbitch: Gigio Donnarumma oggi ha insegnato agli inglesi che il tatuaggio va fatto dopo aver vinto e non prima -