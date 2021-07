(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - "Colgo l'occasione per esprimere tutta la nostra vicinanza alle popolazioni dellae del Belgio cosi duramente colpite. Dobbiamo aiutarli. Iltico è un disastro, è una drammatica realtà. Non è un problema che toccherà aima a noi, dobbiamo farcene carico da subito". Lo ha detto Enricoa radio Immagina.

Advertising

TV7Benevento : Germania: Letta, 'cambiamento clima non tocca nostri nipoti ma noi oggi'... - radionowher : Oggi #Letta tweetta sull'alluvione che ha colpito la Germania. Ma del voto alla Camera di ieri sul finanziamento al… - VentagliP : RT @kokonews5: La cucina delle classi subalterne. #Sardegna #greenpass #Draghi #Letta #Conte #Salvinivaccinati #Burioni #Germania #Ranucci… - kokonews5 : La cucina delle classi subalterne. #Sardegna #greenpass #Draghi #Letta #Conte #Salvinivaccinati #Burioni #Germania… - VentagliP : RT @kokonews5: La giunta per la salveza del gregge, sentito Bonucci, proclama. -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Letta

SardiniaPost

... Enrico, a commentare ciò che sta accadendo nel nord Europa, anche lui mettendo l'accento sull'emergenza climatica: 'Il disastro che sta travolgendo l'Europa, la, il Belgio ci ...F ondato nel 2009 e con sede a Saarbrücken, in, il gruppo Greencells ha circa 100 ... ULTIME 3 NEWSLETTER E OFFERTA DA NON PERDERE Mailing List Acconsento al trattamento datil'...Roma, 16 lug. "Le notizie che arrivano dalla Germania sono terribili. Nubifragi, inondazioni, allagamenti e frane. Il bilancio è catastrofico: oltre cento morti ...Una gigantesca frana a Erftstadt-Blessem, causata dalla devastante alluvione che in queste ore si è abbattuta sulla Germania occidentale, ha trascinato via diverse abitazioni, au ...