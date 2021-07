Genova | Gdf scopre 1 500 ' furbetti' del reddito di cittadinanza

(Di venerdì 16 luglio 2021) commenta La Gdf, in collaborazione con l'Inps, ha accertato l'illiceità di 1.532 domande didi, presentate nel 2020 da cittadini extracomunitari abitanti a, ma prive dei ...

Scoperti a Genova 1500 furbetti, (molti extracomunitari). Danno oltre 3mln di euro

La Gdf, in collaborazione con l'Inps, ha accertato l'illiceità di 1.532 domande di reddito di cittadinanza, presentate nel 2020 da cittadini extracomunitari abitanti a Genova, ma prive dei requisiti previsti dalla legge. La guardia di finanza di Genova ha scoperto oltre 1.500 'furbetti' del reddito di cittadinanza per un danno all'Inps di oltre 3 milioni di euro.