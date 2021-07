Cannes 2021: a Unclenching the Fists di Kira Kovalenko il premio Un Certain Regard (Di venerdì 16 luglio 2021) A Cannes 2021 sono stati annunciati i vincitori di Un Certain Regard e la giuria guidata da Andrea Arnold ha premiato Unclenching the Fists. A Cannes 2021 sono stati assegnati i premi della sezione Un Certain Regard e la giuria guidata dalla regista e sceneggiatrice Andrea Arnolds hanno premiato Unclenching the Fists di Kira Kovalenko. I riconoscimenti sono stati decisi in collaborazione con la regista e sceneggiatrice Mounia Meddour, l'attrice Elsa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Asono stati annunciati i vincitori di Une la giuria guidata da Andrea Arnold ha premiatothe. Asono stati assegnati i premi della sezione Une la giuria guidata dalla regista e sceneggiatrice Andrea Arnolds hanno premiatothedi. I riconoscimenti sono stati decisi in collaborazione con la regista e sceneggiatrice Mounia Meddour, l'attrice Elsa ...

Advertising

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - SkyTG24 : Cannes, l'omaggio di Pierfrancesco Favino a Marco Bellocchio: 'Maestro, ci sarò anch'io!' - repubblica : Cannes, Caleb Landry Jones: 'Il mio Nitram, tormentato e solitario' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cannes 2021: a Unclenching the Fists di Kira Kovalenko il premio Un Certain Regard - redazionerumors : Festival di #Cannes 2021: #KimberleyGarner e lo spacco profondissimo ?????? #Kimberley #Cannes2021 #CannesFilmFestival… -