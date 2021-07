Arriva l’euro digitale contro bitcoin e le criptovalute (Di venerdì 16 luglio 2021) Le criptovalute non sono ancora abbastanza grandi da rappresentare un rischio sistemico per la stabilità finanziaria, ma tutti si stanno muovendo per anticipare e minimizzare i rischi, intanto, per anticiparlo si stanno muovendo tutti. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di avviare la fase istruttoria di un progetto sull’euro digitale. La fase di indagine durerà 24 mesi e avrà l’obiettivo di affrontare questioni chiave riguardanti la progettazione e la distribuzione della moneta digitale della banca centrale. “Un euro digitale deve essere in grado di soddisfare le esigenze degli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Lenon sono ancora abbastanza grandi da rappresentare un rischio sistemico per la stabilità finanziaria, ma tutti si stanno muovendo per anticipare e minimizzare i rischi, intanto, per anticiparlo si stanno muovendo tutti. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di avviare la fase istruttoria di un progetto sul. La fase di indagine durerà 24 mesi e avrà l’obiettivo di affrontare questioni chiave riguardanti la progettazione e la distribuzione della monetadella banca centrale. “Un eurodeve essere in grado di soddisfare le esigenze degli ...

