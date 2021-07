Alluvioni in Germania occidentale, 81 i decessi registrati (Di venerdì 16 luglio 2021) In Germania occidentale le forti Alluvioni, che da diversi giorni stanno colpendo la regione, stanno portando a un vero e proprio disastro meteorologico, sono 81 le vittime delle inondazioni e il conteggio sembra destinata a salire col proseguire dei soccorsi. Angela Merkel: “Non vi lasceremo soli“. Disastro meteo in Germania Le grandi Alluvioni che stanno portando il caos in Germania occidentale continuano a mietere vittime. Le autorità tedesche riferiscono un bilancio di 81 vittime, di cui 50 tra i cittadini della Renania-Palatinato, il land più colpito dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Inle forti, che da diversi giorni stanno colpendo la regione, stanno portando a un vero e proprio disastro meteorologico, sono 81 le vittime delle inondazioni e il conteggio sembra destinata a salire col proseguire dei soccorsi. Angela Merkel: “Non vi lasceremo soli“. Disastro meteo inLe grandiche stanno portando il caos incontinuano a mietere vittime. Le autorità tedesche riferiscono un bilancio di 81 vittime, di cui 50 tra i cittadini della Renania-Palatinato, il land più colpito dalle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Tg3web : La Germania è sotto choc per le disastrose alluvioni che in poche ore hanno provocato decine di morti e di dispersi… - Ninfearosa : RT @romatoday: La Germania messa in ginocchio dalle alluvioni, decine di morti. 'Mai vista una catastrofe come questa' - mrcllznn : RT @fffitalia: In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. Previste c… -