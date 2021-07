Aggrediscono e minacciano tre coetanee, identificate due ragazze (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – La IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati in danno di minori, a seguito di accurate indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ha identificato due ragazze protagoniste di una violenta aggressione di gruppo in danno di tre ragazze, avvenuta una sera dello scorso settembre, in Piazza Campo dè Fiori. Quella sera tre adolescenti romane, minorenni, erano uscite insieme per una passeggiata in centro e, mentre transitavano in Piazza Campo dè Fiori, sono state avvicinate da una loro coetanea, mai vista prima che, senza alcun motivo, le ha aggredite verbalmente. Poco dopo, mentre ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – La IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati in danno di minori, a seguito di accurate indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ha identificato dueprotagoniste di una violenta aggressione di gruppo in danno di tre, avvenuta una sera dello scorso settembre, in Piazza Campo dè Fiori. Quella sera tre adolescenti romane, minorenni, erano uscite insieme per una passeggiata in centro e, mentre transitavano in Piazza Campo dè Fiori, sono state avvicinate da una loro coetanea, mai vista prima che, senza alcun motivo, le ha aggredite verbalmente. Poco dopo, mentre ...

