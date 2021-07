Aereo scomparso dai radar ha fatto un atterraggio di emergenza in Siberia | ci sono sopravvissuti

Advertising

rtl1025 : ?? 'Non ci sono vittime nell'atterraggio d'emergenza dell'An-28', l'#aereo scomparso in #Siberia. Lo ha detto il ser… - eVolux : RT @Radio1Rai: ??Ritrovato l'#aereo passeggeri An-28 scomparso dai radar in #Siberia. Ci sarebbero superstiti. Il mezzo ha effettuato un att… - Radio1Rai : ??Ritrovato l'#aereo passeggeri An-28 scomparso dai radar in #Siberia. Ci sarebbero superstiti. Il mezzo ha effettua… - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Siberia, scomparso da radar aereo con 17 persone a bordo #siberia - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Siberia, scomparso da radar aereo con 17 persone a bordo #siberia -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo scomparso

UnAntonov AN - 28, che presumibilmente trasportava 17 persone, èdal radar nella regione di Tomsk, in Siberia. Lo riporta la Tass. Al momento non si hanno altre informazioni.Si tratta di un Antonov AN - 28. UnAntonov AN - 28, che presumibilmente trasportava 13 persone, èdal radar nella regione di Tomsk, in Siberia. Lo riporta la Tass. Al momento non si hanno altre informazioni.Un aereo Antonov An-28 è scomparso dai radar mentre volava nella regione di Tomsk, in Sibera. Stando a quanto riferito dall’agenzia TASS a bordo ci sarebbero almeno 17 persone, compreso l’equipaggio: ...Un aereo Antonov AN-28, che presumibilmente trasportava 17 persone, è scomparso dal radar nella regione di Tomsk, in Siberia. Lo riporta la Tass. Al momento non si hanno altre informazioni.