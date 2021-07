Wta Losanna 2021 | programma e orari venerdì 16 luglio | Giorgi e Bronzetti in campo

(Di giovedì 15 luglio 2021)16sarà una ricchissima giornata di tennis per il Wta 250 di: causa pioggia insistente negli ultimi due giorni, bisogna innanzitutto completare i match di secondo turno, in modo tale da poter concludere con tutti i quarti di finale. Già ai quarti Lucia, che sfiderà Anna Blinkova per un posto in semifinale. Camila, invece, dovrà disputare il suo ottavo contro la kazaka Zarina Diyas, rinviato già due volte per pioggia. Di seguito ilcompleto. Centre Court A partire dalle 10:30: Alycia Parks vs Fiona Ferro (2) A seguire: Tamara Zidansek (1) vs ...

TennisWorldit : Wta Losanna - Continua la favola Bronzetti, cade Paolini. Slitta ancora Giorgi - OA_Sport : WTA Losanna 2021: la pioggia crea altri problemi. Poche le partite concluse, tre sospese e altre (tra cui Giorgi-Di… - Ubitennis : WTA Losanna: primi quarti di finale per Bronzetti. Fuori Paolini, Giorgi ancora rimandata - STnews365 : WTA Losanna, Lucia Bronzetti nei quarti di finale, fuori Jasmine Paolini La 22enne di Rimini, al suo primo torneo n… - laregione : Compleanno amaro per Jil Teichmann, niente derby a Losanna -

Come direbbe Alessandro Manzoni, il match tra Camila Giorgi e Zarina Diyas 'non s'ha da fare'. Ieri la pioggia aveva costretto gli organizzatori a rinviare l'incontro alla giornata odierna, in cui, ...Lucia Bronzetti sfida Tamara Zidansek ai quarti di finale del250 di2021 . L'azzurra non vuole smettere di sognare e dopo le prime due vittorie nel main draw punta a lottare per un posto in semifinale contro la numero uno del seeding. In seguito ...Venerdì 16 luglio sarà una giornata molto intensa per il Wta 250 di Losanna: Camila Giorgi giocherà gli ottavi mentre Lucia Bronzetti i quarti ...Prosegue la lunga attesa di Camila Giorgi. La pioggia non ne vuole sapere di smettere di condizionare il torneo di Losanna, un WTA 250. Solo quattro match giovedì hanno avuto regolare conclusione: uno ...