Whirlpool Napoli | blitz dei lavoratori a Capodichino | imbarchi bloccati per un’ora Partono oggi i licenziamenti

(Di giovedì 15 luglio 2021)degli operai dello stabilimentodiall’aeroporto di. Questa mattina isono entrati nell’Aeroporto internazionale dibloccando per quasiil percorso per glie intonando cori con la richiesta di poter lavorare. Non c’è stata comunque alcuna ripercussione sul traffico aereo. Isi sono poi spostati all’ingresso, dove prosegue la manifestazione nel giorno in cuile procedure di licenziamento annunciate ieri dall’azienda nel corso del tavolo ...

peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - repubblica : ?? L'annuncio di Whirlpool: 'Licenziamento collettivo per i 340 operai di Napoli' - Agenzia_Ansa : Whirlpool annuncia l'avvio della procedura di licenziamenti: 'Stabilimento di Napoli è insostenibile'. Giorgetti: '… - varesenews : Whirlpool apre la procedura di licenziamento a Napoli, si sciopera a Cassinetta - mrmnft : RT @ItalianPolitics: LAVORO. A partire da OGGI i 340 lavoratori della #Whirlpool sono licenziati e per l'Ad La Morgia la produzione a Napol… -

"Per 26 mesi " ha dichiarato Barbara Tibaldi , segretaria nazionale Fiom - Cgil " non abbiamo preso tempo come dice La Morgia, abbiamo lottato per tenere aperto lo stabilimento di...Sit in di un centinaio di lavoratori della fabbrica di via Arginenell'aeroporto di Capodichino. I lavoratori hanno temporaneamente bloccato il percorrso di accesso alle partenze per poi spostarsi nel piazale antistante l'aeroporto. "Se l'azienda ...(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - I lavoratori della Whirlpool hanno liberato l'area di accesso alle partenze dell'aeroporto di Capodichino dopo una protesta durata meno di mezz'ora. I lavoratori, un ...(Teleborsa) - Ieri, in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al carcere di Santa Maria Capua Vetere, una delegazione sindacale dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool.