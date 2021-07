Variante Delta, il Gimbe: “In una settimana +61% di contagi”. Sestili: “Come Gb tra poche settimane” (Di giovedì 15 luglio 2021) In merito alla recrudescenza dei contagi leganti alla Variante Delta, ed ai caroselli seguiti alle vittorie della Nazionale, Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’ (e presente sul web con il sito www.giorgioSestili.it.), non ha dubbi: “I casi Covid stanno risalendo velocemente, addirittura nell’ultima settimana si registra un +75%. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7 giorni. E’ molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) In merito alla recrudescenza deileganti alla, ed ai caroselli seguiti alle vittorie della Nazionale, Giorgio, fisico ideatore della pagina Facebook ‘Coronavirus – Dati e analisi scientifiche’ (e presente sul web con il sito www.giorgio.it.), non ha dubbi: “I casi Covid stanno risalendo velocemente, addirittura nell’ultimasi registra un +75%. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7 giorni. E’ molto probabile che inraggiungeremo lo stesso numero di casi ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - RobCalvano : @marcati_piero @aldomaddalena78 Le percentuali riguardano l'efficacia, cmq alta su variante delta. Finora non ho vi… - maurogab1 : RT @valy_s: #Crisanti “Permettere al virus di circolare in presenza di VACCINATI, mette il VIRUS SOTTO PRESSIONE SELETTIVA e per lo svilupp… -