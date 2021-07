Usate TikTok? Potrete ottenere 4 mesi gratis di Spotify Premium (Di giovedì 15 luglio 2021) Siete utenti di TikTok? Ci sono buone notizie per voi: gli iscritti al social network, infatti, possono approfittare di un’offerta che consente di avere gratis per 4 mesi l’abbonamento a Spotify Premium. Stando a quanto riportato dal portale ufficiale ‘newsroom.TikTok.com‘, l’iniziativa ha validità in Italia, ma anche in UK, Germania, Francia, Spagna, Turchia e Polonia (potranno aderire solo gli utenti che non hanno mai attivato prima la versione a pagamento del noto servizio di streaming musicale). Per aderire, occorre lanciare l’app di TikTok sul proprio dispositivo e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Siete utenti di? Ci sono buone notizie per voi: gli iscritti al social network, infatti, possono approfittare di un’offerta che consente di avereper 4l’abbonamento a. Stando a quanto riportato dal portale ufficiale ‘newsroom..com‘, l’iniziativa ha validità in Italia, ma anche in UK, Germania, Francia, Spagna, Turchia e Polonia (potranno aderire solo gli utenti che non hanno mai attivato prima la versione a pagamento del noto servizio di streaming musicale). Per aderire, occorre lanciare l’app disul proprio dispositivo e ...

