Uomini e donne: Chiara Rabbi chiarisce su Davide Donadei (Di giovedì 15 luglio 2021) Come stanno le cose tra l'ex tronista di Uomini e donne Davide Donadei e la sua ex corteggiatrice Chiara Rabbi? Voci li danno non solo in crisi, ma addirittura al capolinea. Ma la bella moretta romana ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Chiara Rabbi mette a tacere – di nuovo – le voci della fine della sua relazione con Davide Donadei, tronista di Uomini e donne

