Turchia, a cinque anni dal tentato golpe Erdogan è più forte che mai (Di giovedì 15 luglio 2021) “Una telefonata allunga la vita”, recitava un divertente spot in tv di Massimo Lopez per la Telecom negli anni Novanta. E un colpo di Stato, magari fasullo, allunga la vita politica e rafforza il potere di un leader autoritario, che molti non sarebbero forse stati scontenti di vedere rimosso, ma cui tutti dovevano dichiarare solidarietà nel momento in cui la democrazia, che già era una ‘democratura’, veniva messa in pericolo da un complotto militare, in un Paese che già altri ne aveva visti. cinque anni dopo quelle drammatiche concitate fasi a cavallo tra il 15 e il 16 luglio 2016, quando per poche ore la sorte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) “Una telefonata allunga la vita”, recitava un divertente spot in tv di Massimo Lopez per la Telecom negliNovanta. E un colpo di Stato, magari fasullo, allunga la vita politica e rafforza il potere di un leader autoritario, che molti non sarebbero forse stati scontenti di vedere rimosso, ma cui tutti dovevano dichiarare solidarietà nel momento in cui la democrazia, che già era una ‘democratura’, veniva messa in pericolo da un complotto militare, in un Paese che già altri ne aveva visti.dopo quelle drammatiche concitate fasi a cavallo tra il 15 e il 16 luglio 2016, quando per poche ore la sorte della ...

