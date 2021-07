Serie A, stop alle divise verdi dalla stagione 2022/2023 (Di giovedì 15 luglio 2021) Vietate le maglie verdi in Serie A a partire dalla stagione 2022/2023. Molti club nella storia del massimo campionato italiano di calcio hanno indossato maglie di color verde, tra cui il Sassuolo (seppur unito al nero), la Lazio come terza maglia, l’Avellino, ma non potranno più essere indossate. È quanto emerge dal regolamento rilasciato dalla Lega A per le divise da gioco della stagione 2021/2022, che verrà applicato alle competizioni ufficiali. Al paragrafo 1 dell’articolo 2, in cui si parla dei colori ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Vietate le maglieinA a partire. Molti club nella storia del massimo campionato italiano di calcio hanno indossato maglie di color verde, tra cui il Sassuolo (seppur unito al nero), la Lazio come terza maglia, l’Avellino, ma non potranno più essere indossate. È quanto emerge dal regolamento rilasciatoLega A per leda gioco della2021/, che verrà applicatocompetizioni ufficiali. Al paragrafo 1 dell’articolo 2, in cui si parla dei colori ...

