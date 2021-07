Sampdoria | parte il ritiro a Ponte di Legno | Damsgaard si unirà in seguito

(Di giovedì 15 luglio 2021) Partito ufficialmente ildelladi, comune situato in provincia di Brescia. La squadra di Roberto D’Aversa rimarrà lì fino al 30 luglio, con l’obiettivo di preparare al meglio l’inizio della prossima stagione. Tra i convocati anche Murru e Bonazzoli, entrambi rientrati dal prestito al Torino. Inoltre, arriveranno più tardi i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. In particolare,e Yoshida, impegnati fino a poco fa con Danimarca e Giappone, si aggregheranno al resto della squadra solo quando i compagni saranno tornati a Genova. SportFace.

