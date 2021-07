Advertising

zazoomblog : Oldboy in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra del film di Park Chan-Wook - #Oldboy #Blu-ray: #esclusiva… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oldboy, in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra del film di Park Chan-Wook -

Ultime Notizie dalla rete : Oldboy DVD

Movieplayer.it

Protagonista diè Oh Dae - su, l'uomo viene rapito e rinchiuso in una prigione privata, senza motivo apparente e senza sapere per quanto tempo vi rimarrà. Dopo quindici anni viene rilasciato e ...... come tutti i film cult, trova un buon passaparola soprattutto attraverso il supportoad oggi ... Orasi può mostrare in tutta la sua gloria, fedele al girato e colpirà ancora durissimo. Old ...Oldboy è disponibile dal 15 luglio in un'imperdibile Limited Edition 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray ricca di contenuti speciali grazie a Midnight Classics e Lucky Red: ecco in esclusiva una clip presente nei ...