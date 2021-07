Notizie dal Forex 15 luglio 2021 (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1813 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1773. A pesare sul cambio è l’inflazione USA, che a giugno è aumentata del +0,9% su mese, oltre le attese del mercato. USD/YEN Il biglietto verde perde nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,984, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,509. Si confermano in aumento i prezzi alla produzione in Giappone, che sono saliti dello 0,6% a giugno. GBP/USD La sterlina scende nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3850 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1813 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1773. A pesare sul cambio è l’inflazione USA, che a giugno è aumentata del +0,9% su mese, oltre le attese del mercato. USD/YEN Il biglietto verde perde nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,984, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,509. Si confermano in aumento i prezzi alla produzione in Giappone, che sono saliti dello 0,6% a giugno. GBP/USD La sterlina scende nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3850 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto ...

