Mediaset Infinity, arrivano i più noti channels tematici internazionali (Di giovedì 15 luglio 2021) L'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce con nuove opzioni: sei channels verticali ben profilati e dedicati agli appassionati di generi specifici, dal crime alla storia. Oltre alla visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand – base d'offerta di una struttura a piramide del tutto sperimentale – il nuovo modello digitale di Mediaset Infinity aumenta ulteriormente l'offerta di contenuti di altissima qualità. Canali a pagamento con il massimo della flessibilità, dove è possibile entrare e uscire in qualsiasi momento con un click.

