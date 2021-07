Matteo Salvini e Francesca Verdini in spiaggia, lei è in gran forma (Di giovedì 15 luglio 2021) Prosegue la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini e anche questa estate li ritroviamo in spiaggia insieme. Abbracciati, romantici, pronti al bacio in ogni momento anche mentre brindano a chissà cosa. E’ la rivista Chi a pubblicare ancora una volta le foto della coppia. Matteo Salvini oberato dai tanti impegni riesce sempre a trovare il tempo per correre dalla sua fidanzata e Francesca Verdini ogni volta apprezza. I paparazzi li hanno beccati senza fatica a Marina di Pietrasanta con i loro baci al tramonto, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Prosegue la storia d’amore trae anche questa estate li ritroviamo ininsieme. Abbracciati, romantici, pronti al bacio in ogni momento anche mentre brindano a chissà cosa. E’ la rivista Chi a pubblicare ancora una volta le foto della coppia.oberato dai tanti impegni riesce sempre a trovare il tempo per correre dalla sua fidanzata eogni volta apprezza. I paparazzi li hanno beccati senza fatica a Marina di Pietrasanta con i loro baci al tramonto, in ...

