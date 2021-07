L’Ilva della Sicilia | “Qui i morti di tumore ormai non si contano più | ora vogliamo giustizia”

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nella chiesa di Archi dove il “prete verde” don Giuseppe Trifirò vede sparire sempre più i suoi fedeli, ad ogni messadomenica, il sole illumina una tabella in cui si ringrazia la Madonna delle Catene per aver salvato la popolazione di Milazzo nel 2014 quando l’esplosione di una cisternaraffineria in mare causò una fiammata che fece pensare al peggio. Come se non avesse fatto abbastanza gli abitanti di Pace del Mela chiedono ancora aiuto “perché liberi Archi e la Valle del Mela dalle pesanti catene dell’inquinamento”. La vista delle isole Eolie per questi paesi è sbarrata dalla vista di quelle immense ciminiere che hanno dato e danno lavoro ...