La variante Delta "buca" anche il doppio ciclo vaccinale (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Green Pass all’italiana, rilasciato dopo una sola dose di vaccino, «va messo in archivio. Il Green Pass deve essere in questo momento solo dopo le due dosi, ma su questo ormai c'è un accordo di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Green Pass all’italiana, rilasciato dopo una sola dose di vaccino, «va messo in archivio. Il Green Pass deve essere in questo momento solo dopo le due dosi, ma su questo ormai c'è un accordo di...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Am_Parente : Ha ragione il generale Figliulo quanto dice che la richiesta del Green pass puo essere una spinta alla vaccinazione… - eterea_eterea : RT @dvbntd61: @4everAnnina Cos'è che ha dato origine ai vaccini? Il covid 19. Cos'è che rende i vaccini un obbligo? La variante Delta. Hann… - Amore_Luce_Vita : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. -