George, Charlotte e Louis hanno pensato ad un soprannome per Camilla

George, Charlotte e Louis sono i tre figli del principe William e di Kate Middleton. Si dice che i bambini sappiano tutto della nonna Lady Diana, che purtroppo non hanno mai conosciuto. Secondo le indiscrezioni, inoltre, avrebbero un ottimo rapporto con nonno Carlo, a cui hanno dato l'appellativo di nonno Wales, ovvero nonno Galles, in riferimento al suo titolo di …

