Conte-Grillo, pappa e ciccia (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Movimento 5 stelle è quel posto dove sono possibili cose impossibili (cit.). Giuseppe Conte si siede a tavola con Beppe Grillo, foto di rito da diffondere alla stampa, sorrisoni e pace fatta, si riparte tutti insieme. Il nuovo capo politico appena due mesi fa era uno che “non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. Per Grillo un disastro, insomma, ritornato ad essere il tizio preso per strada a caso per governare ma che dio ce ne scampi una seconda volta, guai a dargli il Movimento in mano. Era il 29 giugno, arrivati a metà luglio tutto risolto, si riparte tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Movimento 5 stelle è quel posto dove sono possibili cose impossibili (cit.). Giuseppesi siede a tavola con Beppe, foto di rito da diffondere alla stampa, sorrisoni e pace fatta, si riparte tutti insieme. Il nuovo capo politico appena due mesi fa era uno che “non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. Perun disastro, insomma, ritornato ad essere il tizio preso per strada a caso per governare ma che dio ce ne scampi una seconda volta, guai a dargli il Movimento in mano. Era il 29 giugno, arrivati a metà luglio tutto risolto, si riparte tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo Grillo e Conte, una telenovela che fa solo tristezza Amici, abbiamo scherzato. La guerra Conte - Grillo? Acqua (minerale) passata. È il caso di dire: finisce tutto a tarallucci e vino. Mangiamoci sopra, e brindiamo alla nostra faccia tosta, prima di addentare il maccherone. Parliamo della ...

M5s, pace fatta tra Conte e Grillo Incontro a Marina di Bibbona (Livorno) tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il 'padre' del M5s e l'ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro. ...

Beppe Grillo fa la pace con Giuseppe Conte: "E ora pensiamo al 2050" Rai News Conte-Grillo, pappa e ciccia "E ora pensiamo al 2050!". Con queste parole il Garante del M5S Beppe Grillo pubblica sul suo profilo Facebook la foto della "pace" tra lui e Giuseppe Conte, 15 luglio 2021. Nell'immagine i due sono s ...

M5S, Conte e Grillo siglano la pace: ex premier pronto a ‘battaglia’ su giustizia Un ultimo passo, l’atto formale per suggellare l’accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppe Grillo e Giuseppe Conte si vedono per ufficializzare l’intesa sul nuovo statuto: un p ...

