Advertising

ElisaCheccaglin : @appuntidicarta La nostra scuola deve essere cambiata radicalmente. Niente classi pollaio e docenti preparati. Non… - MassimoArcangel : Classi pollaio e concorsi in tilt: così il ritorno in classe è un'incognita senza risposte - ilgiornale : Il nodo delle aule affollate è irrisolto e si riproporrà a settembre. Ma mancano anche le graduatorie per gli ultim… - PonyCattivo : @la_kuzzo Cazzate. I problemi precedono la DAD. Si pensi a ridurre i divari di cui parla e a ridare centralità e di… - parloamestessa : @zanchettin83 @mariaprodi Peraltro ci si straccia le vesti, ma si continua a mantenere le classi pollaio... -

Ultime Notizie dalla rete : Classi pollaio

ilGiornale.it

Il Ministro dell'Istruzione, a una mamma che gli ha posto il problema delleha risposto, risentito, di non essere né Harry Potter né Albus Silente, per poi mimare, col palmo della mano, un pugno sul tavolino accanto ("Non è battendo il pugno sul tavolo che si ..."La questione della diffusione del virus " spiega Pacifico " è legata al distanziamento e dunque al problema delle, molto diffuso nelle nostre scuole. Il rischio di contrarre il virus ...Il nodo delle aule affollate è irrisolto e si riproporrà a settembre. Ma mancano anche le graduatorie per gli ultimi bandi. E pendono dei ricorsi al Tar ...Il quadro tracciato dal Rapporto Invalsi è da brividi: alle medie il 39 per cento degli alunni ha mostrato competenze inadeguate inItaliano – ossia non in linea con quanto stab ...