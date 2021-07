(Di giovedì 15 luglio 2021)- 'ledelle associazioni deisono state, per questo chiedo a chi sta manifestando di tornare a, per non continuare a mettere a rischio la propria salute'. Lo ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, Barone: «accolte tutte le richieste dei disabili, ora tornate a casa» - Telebari : Bari, protesta disabili. Barone: 'Richiesta non accoglibile ma contributo Covid ci sarà' - #Bari #Notizie -… - GIOVANNISETTAN1 : RT @Telebari: Bari, disabili occupano sede della Regione: incontro con l'assessora Barone - #Bari #Notizie - - Telebari : Bari, disabili occupano sede della Regione: incontro con l'assessora Barone - #Bari #Notizie -… - Ilikepuglia : Puglia, Lopalco e Barone: 'Accolte le istanze delle associazioni dei disabili per ausili protesici'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Barone

Lo assicura in una nota l'assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa, in merito alla protesta di un gruppo di disabili a. L'assessora ribadisce quanto detto durante una diretta ...'Tutte le richieste delle associazioni dei disabili sono state accolte, per questo chiedo a chi sta manifestando di tornare a casa, per non continuare a mettere a rischio la propria salute. Il ...Lo assicura in una nota l'assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, in merito alla protesta di un gruppo di disabili a Bari. L'assessora ribadisce quanto detto durante una diretta ...Dopo le proteste di stamattina la Regione accoglie le richieste dei disabili pugliesi. “Tutte le richieste delle associazioni dei disabili sono state accolte, per questo chiedo a chi sta manifestando ...