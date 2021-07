Variante di Zogno | pronte le rotatorie Ancora da ultimare antincendio e segnaletica

Ultime Notizie dalla rete : Variante Zogno

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... rappresenta un collegamento con la Valle Brembana e la Valle Imagna, punti strategici in ottica turistica, è il tassello di un puzzle, insieme alladi, per il necessario sviluppo ...... Cal, Aria Spa, Provincia, la ditta Collini e l'Amministrazione di, non sarebbe emersa alcuna data di apertura per l'attesissimadi, smentendo di fatto le indiscrezioni che ieri ...Ma per l’apertura della variante di Zogno pare non ci siano più ostacoli. Da ieri pomeriggio è di fatto stata aperta (non ancora completamente) la rotatoria a sud, quella a nord, al confine con San ...Sarà garantita la somministrazione dell'unico vaccino a dose unica: "È l'unico modo per uscire da questa pandemia" ...