Tencent vorrebbe comprare Crytek per 300 milioni | ma potrebbero esserci problemi di sicurezza – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il colosso cineseper 300di euro, madivisti i simulatori militari creati.. Il colosso cinese della tecnologiasembra abbia adocchiato la sua prossima acquisizione. Secondo il Bild, attraverso la sua sussidiaria europea avrebbe messo sul piatto 300di euro per, lo studio di sviluppo di Crysis, Ryse: Son of Rome e, ovviamente, del CryENGINE. L’affare, però, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tencent vorrebbe

Multiplayer.it

Anche EApercorrere una strada simile, andando a ripescare storia e ambientazioni del Dead ...: grandi manovre tra i game studio del Vecchio Continente 2 24 Giugno 2021... orgini cinesi, passaporto americano, contrario al takeover di Nvidia che, invece,... finora, ha picchiato duro sui colossi dell'online, comminando multe a raffica per Alibaba,, ...Il colosso cinese Tencent vorrebbe comprare Crytek per 300 milioni di euro, ma potrebbero esserci problemi di sicurezza visti i simulatori militari creati.. Il colosso cinese della tecnologia ...Il social cinese WeChat, di recente, ha cancellato gli account degli studenti universitari LGBT. Scopriamo insieme per quale motivo.