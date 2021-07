Temptation Island | colpo di scena per Claudia e Ste

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La terza puntata diha regalato forti emozioni a tutti i protagonisti. Andiamo a vedere cosa è successo in particolare ae Ste. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Undi, ieri sera nella puntata di, che è andata in onda sempre su Canale 5. Un bravissimo Filippo Bisciglia ha cercato di far capire cosa fosse meglio per la ...

Advertising

IsaeChia : Somiglianza tra Claudia Venturini di #TemptationIsland 9 e Anna Ascione - marilenagasbar1 : @Covidioti Leggi le mie risposte alla piccina ????????... Ho visionato alcuni suoi Tweet e guarda Temptation Island...e… - marilenagasbar1 : @_________claire @Covidioti Ho letto alcuni tuoi Tweet, ragazza mia??????????, ti acculturi con Temptation Island! Vabbè… - lNUPlNO : @VMNH0PE @rainlvst temptation island edizione inferno? - VMNH0PE : @lNUPlNO @rainlvst per un momento credevo ci fosse il re filippo a temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

La conduttrice continua comunque a tenersi aggiornata sull'attuale programmazione tv e in particolare su, show di sua produzione condotto da Filippo Bisciglia. Sulla questione lo ...Barbara d'Urso potrebbe tornare in prima serata e non mancano i retroscena sull'ultima edizione di. Barbara d'Urso , dopo essere stata ridimensionata da Mediaset, che ha scelto di cancellare in maniera definitiva Live Non è la d'Urso e Domenica Live, riducendo anche la durata di ...Con un costume nero intero e un pareo, Maria De Filippi è stata paparazzata durante la sua ultima breve vacanza estiva in Sardegna. Per la conduttrice si tratta di un breve periodo di pausa tra un imp ...Barbara d’Urso potrebbe tornare in prima serata e non mancano i retroscena sull’ultima edizione di Temptation Island. Barbara d’Urso, dopo essere stata ridimensionata da Mediaset, che ha scelto di ...