Prove Invalsi, Ajello: “Una situazione complicata, ma la Dad non è tutta da buttare” [VIDEO INTERVISTA] (Di mercoledì 14 luglio 2021) Presentati a Roma i risultati delle Prove Invalsi. A margine dell’evento tenutosi alla presenza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Orizzonte Scuola interviene, Anna Maria Ajello, presidente dell'ente. L'articolo Prove Invalsi, Ajello: “Una situazione complicata, ma la Dad non è tutta da buttare” VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Presentati a Roma i risultati delle. A margine dell’evento tenutosi alla presenza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Orizzonte Scuola interviene, Anna Maria, presidente dell'ente. L'articolo: “Una, ma la Dad non èda

Advertising

Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - Avvenire_Nei : Prove Invalsi. Con pandemia e dad crollo di competenze nei liceali - orizzontescuola : Prove Invalsi, Ajello: “Una situazione complicata, ma la Dad non è tutta da buttare” [VIDEO INTERVISTA] - Righeblu : I Risultati delle Prove INVALSI 2021 - INVALSIopen - andeinerseite98 : Le prove invalsi la più grande cazzata della scuola italiana. Non hanno mai tenuto conto dei programmi e delle diff… -