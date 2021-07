Paura a Roma, vaso precipita dal 4 piano e colpisce in testa un bambino: ferito piccolo di 6 anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le forti raffiche di vento che ieri hanno travolto la Capitale e un vaso, che si trovava in uno scaffale fissato al muro caduto dal quarto piano di un balcone e ha colpito un bambino di 6 anni. Una tragedia sfiorata, un episodio accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Stanislao dei Carcereri. Fortunatamente, il piccolo ha riportato lievi ferite, un taglio alla testa e al collo: prima era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale bambino Gesù, poi viste le sue condizioni non preoccupanti è stato passato al codice giallo. Quando gli agenti della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le forti raffiche di vento che ieri hanno travolto la Capitale e un, che si trovava in uno scaffale fissato al muro caduto dal quartodi un balcone e ha colpito undi 6. Una tragedia sfiorata, un episodio accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Stanislao dei Carcereri. Fortunatamente, ilha riportato lievi ferite, un taglio allae al collo: prima era stato trasportato in codice rosso all’OspedaleGesù, poi viste le sue condizioni non preoccupanti è stato passato al codice giallo. Quando gli agenti della Polizia ...

