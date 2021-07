‘Ndrangheta | pentito denuncia | ‘revocata tutela a mia famiglia sebbene io continui a testimoniare’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Era già successo l’8 ottobre 2014, quando mi revocarono il programma di protezione scaduto da tre anni, con la scusa di interviste non autorizzate. Ho finito di scontare tutta la mia pena il 23 marzo 2018. Per me non chiedo niente ma adesso sta succedendo la stessa cosa a mia moglie, la stessa donna che mi spinse a collaborare, ai nostri figli, alla madre, ai miei due cognati, uno disabile e l’altro investito il 21 aprile scorso sulle strisce da un ubriaco. Sospendano questa condanna a morte per la mia”. E’ l’appello disperato che Luigi Bonaventura, ex mafioso e collaboratore di giustizia dal 2006, lancia alle istituzioni, a Luigi Ciotti di Libera, all’antimafia. ...