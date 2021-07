Naraka | Bladepoint - prova

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il mondo dei battle royale può ormai vantare una buona libertà di scelta: in alcuni titoli potete accaparrarvi la vittoria tra una costruzione e l'altra di muri e rampe, mentre in altri potete lanciarvi in aria con un trampolino e cecchinare il vostro nemico in volo. Ciò che accomuna tutti questi giochi è spesso l'arsenale, ma soprattutto la componente free-to-play con micro-transazioni.sembra volersi distaccare da questa formula, e anche se non ne conosciamo ancora le intenzioni finali abbiamoto a lungo la versione demo rimanendone piuttosto colpiti, nonostante permangano alcuni dubbi importanti. Il nuovo battle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Naraka Bladepoint

Durante il PC Gaming Show del 13 giugno è stata annunciata la data d'uscita di, che arriverà il 12 agosto. Oggi 24 Entertainemnt ha annunciato che il loro gioco sarà pubblicato in occidente da NetEase Montreal . Questo il comunicato sul sito dell'azienda ...Basato sul genere battle royale a cui Fortnite ha dato lustro negli ultimi anni,è un titolo fantasy per 60 giocatori che è stato mostrato al PC Gaming Show della scorsa sera, in occasione dell'E3 2021. Oltre alla data di uscita, confermata per il 12 agosto, il ...Il mondo dei battle royale può ormai vantare una buona libertà di scelta: in alcuni titoli potete accaparrarvi la vittoria tra una costruzione e l'altra di muri e rampe, mentre in altri potete lanciar ...Con un'ambientazione asiatica e uno stile di gioco frenetico, l'Action PvP sudcoreano è in arrivo gratis con PlayStation Plus.