Messaggio di phishing Adobe PDF Online (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'ultima battaglia dei phisher per le credenziali e-mail aziendali coinvolge presumibilmente notifiche dai servizi Online di Adobe. E poiché hanno iniziato a utilizzare un file PDF Online (apparentemente memorizzato sul sito web di Adobe), abbiamo creato un file reale per evidenziare i segnali di una e-mail fasulla e un "PDF Online" falso. Nei messaggi di phishing, la prima cosa che salta all'occhio è la descrizione del file, condiviso con gli utenti tramite "Adobe PDF Online sicuro". Chiedetevi subito: il servizio esiste davvero? Sembra plausibile, e una ...

