LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Perez in testa, gruppo a 3 minuti (Di mercoledì 14 luglio 2021) 16.43 Si sposta anche McNulty che ha terminato il lavoro: in testa adesso l'ultima cartuccia per Pogacar, ossia Rafa Majka. 16.42 Ripreso anche Turgis: in fuga rimangono solo Perez e Godon. 16.42 E' presente ancora Mattia Cattaneo che con le unghie e con i denti sta rimanendo attaccato al drappello della maglia gialla. 16.41 Insieme a Vingegaard è rimasto solo Sepp Kuss, mentre con Pogacar ci sono ancora Majka e McNulty. 16.40 L'andatura di McNulty non perdona nessuno: anche Richie Porte e Nairo Quintana ...

