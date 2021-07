Lazio, Luis Alberto oggi a Roma: visite e confronto a Formello (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luis Alberto è pronto a tornare a Roma dopo le polemiche degli ultimi giorni. Lo spagnolo avrà un confronto con Lotito e Tare a Formello La Lazio oggi rivedrà Luis Alberto. Prima l’arrivo a Roma, poi il ritorno in gruppo ad Auronzo di Cadore dove Sarri e i compagni lo aspettano. In mezzo anche le visite mediche ed il confronto con la società: come riporta il Corriere dello Sport, a Formello dovrebbe avere un colloquio con Lotito e Tare per spiegare la sua assenza. Le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)è pronto a tornare adopo le polemiche degli ultimi giorni. Lo spagnolo avrà uncon Lotito e Tare aLarivedrà. Prima l’arrivo a, poi il ritorno in gruppo ad Auronzo di Cadore dove Sarri e i compagni lo aspettano. In mezzo anche lemediche ed ilcon la società: come riporta il Corriere dello Sport, adovrebbe avere un colloquio con Lotito e Tare per spiegare la sua assenza. Le ...

Advertising

forumJuventus : [CdS] Luis Alberto non si presenta al ritiro della Lazio: lo spagnolo è tentato dalla Juve ?? - Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, subito un giallo Luis Alberto: lo spagnolo non si è presentato alla visite mediche - Fantacalcio : Lazio, oggi l'incontro tra Luis Alberto e Tare: la situazione - MomentiCalcio : Lazio: Attesa per l’incontro tra Luis Alberto e Tare: in caso di scuse, raggiungerà i compagni in ritiro -