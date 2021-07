Governo | Draghi incontra Salvini a Palazzo Chigi

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo ha deciso di investire nell’attività sportiva dei più giovani e nelle scuole. Vogliamo aiutare l… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani #14luglio il Presidente Draghi e la Ministra della Giustizia Cartabia visiteranno la Casa Circond… - SkyTG24 : Gli #Azzurri sono approdati a Roma dopo la finale di #Euro2020 assieme al tennista Matteo #Berrettini, dove hanno i… - sara53054424 : RT @BettaPiccolotti: Un referendum per abolire il #redditodicittadinanza? Intanto cercando fondi per abolire anche l’IRAP alle imprese. La… - legaladrona49 : RT @Misurelli77: Siamo campioni d'Europa Grazie al governo Draghi Voluto fortemente da Italia Viva... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il presidente del Consiglio Mariosta per incontrare il leader della Lega Matteo Salvini. Lo rendono noto fonti leghiste. Al termine del colloquio ci sarà un punto stampa di Salvini all'esterno di Palazzo Chigi .... di poter dare quindi il nostro via libera, è avvenuta nell'ultima fase grazie anche ovviamente alla leadership di Marionel". Oltre ai Piani dell'Italia hanno ottenuto il via libera ...Vicepresidente del “nuovo” M5s. È quanto si prospetta da più parti per Chiara Appendino, la più forlaniana degli esponenti grillini della prima ora, una misirizzi capace di attraversare avversità ammi ...Roma, 14 lug. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini sta per incontrare a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al termine del colloquio con il premier il leader ...