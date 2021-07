Fedez e il Codacons | lui perde le staffe | Ora basta | non ne posso più

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondoilha preso di mira la raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo che il cantante ha contribuito ad organizzare.ha perso lesu Instagram a causa di una lettera ricevuta dalin cui, secondo il cantante, l'associazione avrebbe preso di mira la raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo che l'influencer ha contribuito ad organizzare., nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato una serie di video in cui ha spiegato che cosa è accaduto: "Ora, non nepiù. Sono perseguitato ...

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - thetrueshade : Ma amici del codacons per caso state uscendo col singolo nuovo che cercate tutto sto hype? Potete sempre chiedere a… - salvosottile : Il codacons denuncia ancora una volta @fedez. Anche basta - CaldaraLeonardo : @Codacons @MetaErmal @Fedez Ma andatevi a trovare un lavoro vero - jiennense81 : Federi' restituisci 'a penzione d' 'o nonno al #codacons e levammo 'o burdello a miezo. ?????? @Fedez #14luglio #Fedez -

Un altro botta e risposta. Un'altra battaglia tra il, che sono ai ferri corti da tempo. 'Io ne ho pieni i cogl****', dicenelle sue Instagram Stories. L'associazione dei consumatori l'avrebbe denunciato per l'ennesima volta. Il ...Nel corso degli ultimi anni sono state diverse le denunce presentate dalcontro, la penultima riguardava il product placement della Coca Cola nel nuovo singolo Mille . La reazione di ...Secondo Fedez il Codacons ha preso di mira la raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo che il cantante ha contribuito ad organizzare. Fedez ha perso le staffe su Instagram a causa di un ...Fedez questa volta non ironizza per l’ennesima denuncia del Codacons, il cantante, che ne ha già piene le tasche, ha sbottato furiosamente sui social. Il motivo è la richiesta di sequestro da parte de ...