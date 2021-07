F1, tante incognite a Silverstone per la Ferrari: SF21 non semplice da mettere a punto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si potrebbe definirlo il GP degli enigmi e dei dubbi il prossimo appuntamento a Silverstone (Gran Bretagna) per la Ferrari, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Sullo storico tracciato britannico la Rossa andrà in cerca di una identità che in questo 2021 di transizione si fa fatica a inquadrare: monoposto che va meglio in qualifica o in gara? Fino agli appuntamenti in Stiria si sarebbe parlato essenzialmente di time-attack, ricordando le due pole-position del monegasco Charles Leclerc a Montecarlo e a Baku (Azerbaijan).Tuttavia, sulla pista di Spielberg i tecnici del Cavallino Rampante hanno cercato di trovare delle soluzioni all’eccessivo degrado delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si potrebbe definirlo il GP degli enigmi e dei dubbi il prossimo appuntamento a(Gran Bretagna) per la, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Sullo storico tracciato britannico la Rossa andrà in cerca di una identità che in questo 2021 di transizione si fa fatica a inquadrare: monoposto che va meglio in qualifica o in gara? Fino agli appuntamenti in Stiria si sarebbe parlato essenzialmente di time-attack, ricordando le due pole-position del monegasco Charles Leclerc a Montecarlo e a Baku (Azerbaijan).Tuttavia, sulla pista di Spielberg i tecnici del Cavallino Rampante hanno cercato di trovare delle soluzioni all’eccessivo degrado delle ...

