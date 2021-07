Emmy 2021, MJ Rodriguez è la prima attrice transgender candidata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Agli Emmy 2021 hanno scritto un pezzo di storia. MJ Rodriguez è la prima attrice transgender ad aver ricevuto una nomination agli Emmy. L’attrice ha ricevuto la candidatura per la sua interpretazione, nei panni di Blanca Evangelista, nella serie tv Pose. Come riportato da IndieWire, Pose ha ricevuto altre due nomination: la prima nella categoria Miglior serie drammatica, la seconda per Billy Porter come Miglior attore protagonista per il suo ritratto di Pray Tell. MJ Rodriguez agli Emmy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aglihanno scritto un pezzo di storia. MJè laad aver ricevuto una nomination agli. L’ha ricevuto la candidatura per la sua interpretazione, nei panni di Blanca Evangelista, nella serie tv Pose. Come riportato da IndieWire, Pose ha ricevuto altre due nomination: lanella categoria Miglior serie drammatica, la seconda per Billy Porter come Miglior attore protagonista per il suo ritratto di Pray Tell. MJagli...

Advertising

VanityFairIt : I premi della televisione hanno reso note le proprie candidature. «The Crown», serie tv più nominata, ha guidato lo… - dituttounpop : E allora? Che ne pensate di queste nomination? #Emmys2021 #Emmy - solospettacolo : Emmy, Bridgerton contro The Crown per serie drammatica 2021 - Teleblogmag : Tantissime nomination interessanti quest'anno. Chi la spunterà agli #Emmy? - iamexemi : RT @BSNewsItalia: Il documentario “Framing Britney Spears” è stato ufficialmente nominato nella categoria “Outstanding Documentary Or Nonfi… -