Ddl Zan salvo per un voto, mancano 14 senatori M5s (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan è salvo per un soffio: alla seconda votazione dall'arrivo del provvedimento che punisce l'omotransfobia in aula al Senato, lo scarto tra i favorevoli e i contrari alla legge si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan èper un soffio: alla seconda votazione dall'arrivo del provvedimento che punisce l'omotransfobia in aula al Senato, lo scarto tra i favorevoli e i contrari alla legge si è ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - FrancoMusiani : RT @durezzadelviver: STREPITOSO Zan in TV: “Non ho scritto io le definizioni di genere e sesso contenuti nel DDL, è stato un gruppo di TECN… - peppe_zk : RT @SonoMagoMerlino: Con 136 si e 135 no, il Senato ha respinto la proposta di sospensione del Ddl Zan da parte di Forza Italia e Italia Vi… -