Bonucci | «Bus scoperto? Dare la colpa ai calciatori è troppo facile»

Leonardo Bonucci replica alle accuse del Prefetto di Roma: ecco le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo Bonucci replica alle accuse del Prefetto di Roma sulla questione festeggiamenti di Euro 2020 col bus scoperto. Ecco le parole rilasciate al Foglio nell'intervista in edicola domani. Una breve anticipazione sulle sue dichiarazioni. «Le autorità avevano dato il via libera. Ci avevano detto di essere in grado di tenere sotto controllo la situazione. Purtroppo scaricare le colpe sui giocatori è semplicistico e molto italiano».

