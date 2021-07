Ascolti TV | Martedì 13 luglio 2021. Vince Carramba (12.8%), exploit Battiti Live (11.9%). Male Mr Wrong (8.1%) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Raffaella Carrà Nella serata di ieri, Martedì 13 luglio 2021, su Rai1 Carramba che Sorpresa ha appassionato 2.242.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 I casi della giovane Miss Fisher ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 – preceduta da una presentazione di 12 minuti (1.179.000 – 5.9%) – la prima puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.790.000 spettatori (11.9%, qui i dati dello scorso anno). Su Rai3 How to Be a Latin ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Raffaella Carrà Nella serata di ieri,13, su Rai1che Sorpresa ha appassionato 2.242.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale 5 Mr– Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.283.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 I casi della giovane Miss Fisher ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 – preceduta da una presentazione di 12 minuti (1.179.000 – 5.9%) – la prima puntata diha intrattenuto 1.790.000 spettatori (11.9%, qui i dati dello scorso anno). Su Rai3 How to Be a Latin ...

Atame18 : RT @see_lallero: #CarrambaCheSorpresa vince la serata, bene #BattitiLive - Jaki1811 : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di #MrWrong #lezionidamore Martedì 13 Luglio in Prima Serata ? Share all' 8,1% ? 1.283.000 di… - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: Ascolti Tv: chi avrà avuto la meglio ieri sera, martedì 13 luglio? - #AscoltiTv #RaffaellaCarra #RaffaellaCarrà #RaiUn… - CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di martedì 13 luglio In Spagna la finale di Masterchef supera… - SpettacoloNews1 : Ascolti Tv: chi avrà avuto la meglio ieri sera, martedì 13 luglio? - #AscoltiTv #RaffaellaCarra #RaffaellaCarrà… -