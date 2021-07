Wta Praga 2021 | programma e orari di mercoledì 14 luglio

(Di martedì 13 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, per quanto concerne la giornata di14. In campo Nina Stojanovic e Grace Min, le quali apriranno ilsul Centrale ceco a partire dalle ore 10.00. Da attenzionare lo scontro tra Tereza Martincova e Asia Muhammad: la giocatrice di casa parte evidentemente da favorita, ma la statunitense, specialista del doppio, non è da sottovalutare. A chiudere ilsaranno Katerina Siniakova e Tereza Smitkova. Di seguito lazione completa del ...

... 10.00 TENNIS "Budapest, primo turno (diritti televisivi di Supertennis, trasmissione in alternanza con i tornei di Bastad,, Losanna, Amburgo) 10.00 TENNIS ", primo turno ...Il programma, gli orari e ordine di gioco della giornata di martedì 13 luglio del torneodi2021 . Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Gasanova e Havlickova, mentre chiuderanno Shinkova e Burrage; sul campo 1, invece, spazio a Barthel e Kuzmova. CENTRE COURT Dalle 10:...È durata solo lo spazio di una partita l'avventura di Leonie Küng (WTA 157) al torneo di Praga. Reduce dal successo in doppio a Bastad, in Svezia, la 20enne svizzera è stata battuta piuttosto nettamen ...Durante il breve periodo di tennis su terra rossa che precede il cemento americano non può non mancare il torneo di Bastad, in Svezia, ormai tappa abitudinale che si è creata il suo posto nel ...