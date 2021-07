WTA Budapest 2021, Elisabetta Cocciaretto si arrende a Réka Luca Jani in due set ed esce al primo turno (Di martedì 13 luglio 2021) Termina al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto (n.112 del ranking) nel torneo WTA di Budapest (Ungheria). Sulla terra rossa magiara l’azzurra è stata sconfitta dalla wild card di casa Réka Luca Jani per 6-4 7-5 in 2 ore e 24 minuti di partita. Una prestazione sottotono della nostra portacolori che, pur lottando fino alla fine, non ha trovato la giusta continuità al servizio, pagando dazio rispetto all’ungherese. Nel primo set, fin dall’apertura, si comprende che la battuta è un fondamentale critico per l’azzurra: le tre palle ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Termina all’avventura di(n.112 del ranking) nel torneo WTA di(Ungheria). Sulla terra rossa magiara l’azzurra è stata sconfitta dalla wild card di casaper 6-4 7-5 in 2 ore e 24 minuti di partita. Una prestazione sottotono della nostra portacolori che, pur lottando fino alla fine, non ha trovato la giusta continuità al servizio, pagando dazio rispetto all’ungherese. Nelset, fin dall’apertura, si comprende che la battuta è un fondamentale critico per l’azzurra: le tre palle ...

