Ufficiale | Inter | torna Zinho Vanheusden Le cifre dell’affare

(Di martedì 13 luglio 2021) Èad essere ufficialmente un calciatore dell‘. Il club nerazzurro ha riacquistato il difensore belga dallo Standard Liegi (che in precedenza lo aveva acquistato per 12) per 16 milioni di euro in virtù di un precedente accordo. Il comunicato: “FCnazionale Milano comunica di aver completato le operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive didallo Standard Liegi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Zinho Vanheusden è da oggi ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il difensore belga è stato infatti prelevato dalla società neroazzurra dallo Standard Liegi, ...